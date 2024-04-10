Читинка откусила девушке губу во время конфликта в ночном клубе

В Чите девушке откусили губу во время конфликта из-за места в ночном клубе. Об этом сообщает CHITA.AIF.RU.

По информации издания, инцидент произошел 6 апреля в ночном клубе «Чкалов». Молодой человек подошел к столику, где сидела компания девушек, и попросил присмотреть за его местом — одна из них согласилась оказать услугу. Через несколько минут другая посетительница села на это место, и 24-летняя россиянка объяснила ей, что оно занято.

Севшая на место посетительница заявила, что заняла столик раньше, и следившая за местом девушка решила больше не вмешиваться в ситуацию. Однако позже в туалете та преградила ей выход рукой и потребовала извинений.

Когда девушка отказалась извиняться, посетительница на нее напала. Агрессорша ударила ее о стену и стала кусаться. В результате она укусила россиянку за скулу и откусила ей фрагмент губы.

Пострадавшей вызвали скорую помощь. Ее знакомые не смогли найти откушенный фрагмент губы, чтобы передать его медикам. Отмечается, что нападавшая могла его проглотить.

После произошедшего нападавшая приезжала к девушке в больницу и пыталась убедить ее не писать заявление в полицию, однако пострадавшая все равно обратилась в правоохранительные органы. По данным CHITA.AIF.RU, позже агрессорша с подругой пытались запугать ее, однако ничего не вышло — в ситуации будет разбираться полиция.

Ранее россиянин пытался отгрызть ухо коллеге во время спора.