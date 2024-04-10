Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Читинка откусила девушке губу во время конфликта в ночном клубе

В Чите девушке откусили губу во время конфликта в ночном клубе

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Чите девушке откусили губу во время конфликта из-за места в ночном клубе. Об этом сообщает CHITA.AIF.RU.

По информации издания, инцидент произошел 6 апреля в ночном клубе «Чкалов». Молодой человек подошел к столику, где сидела компания девушек, и попросил присмотреть за его местом — одна из них согласилась оказать услугу. Через несколько минут другая посетительница села на это место, и 24-летняя россиянка объяснила ей, что оно занято.

Севшая на место посетительница заявила, что заняла столик раньше, и следившая за местом девушка решила больше не вмешиваться в ситуацию. Однако позже в туалете та преградила ей выход рукой и потребовала извинений.

Когда девушка отказалась извиняться, посетительница на нее напала. Агрессорша ударила ее о стену и стала кусаться. В результате она укусила россиянку за скулу и откусила ей фрагмент губы.

Пострадавшей вызвали скорую помощь. Ее знакомые не смогли найти откушенный фрагмент губы, чтобы передать его медикам. Отмечается, что нападавшая могла его проглотить.

После произошедшего нападавшая приезжала к девушке в больницу и пыталась убедить ее не писать заявление в полицию, однако пострадавшая все равно обратилась в правоохранительные органы. По данным CHITA.AIF.RU, позже агрессорша с подругой пытались запугать ее, однако ничего не вышло — в ситуации будет разбираться полиция.

Ранее россиянин пытался отгрызть ухо коллеге во время спора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами