Под Ростовом студента задержали за передачу на Украину военных данных

В Ростовской области задержали студента по подозрению в сборе информации о Вооруженных силах РФ в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ.

В ведомстве уточнили, что молодой человек — уроженец города Макеевки в ДНР, учился в одном из московских вузов.

»<…> инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины», — отметили в сообщении.

По данным УФСБ, в январе — феврале 2024 года студент передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против армии России, для поставив под угрозу критически важный объект военной инфраструктуры.

Ранее в НАК сообщили о терактах, которые были предотвращены с начала 2024 года. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, противником предпринимались попытки устроить террористические акты на важных объектах транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, под угрозой находятся объекты оборонной промышленности и системы жизнеобеспечения в российских регионах.

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