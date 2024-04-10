Россиянка отсудила у коммунальщиков крупную сумму за потоп в квартире

Жительница Южно-Сахалинска через суд добилась возмещения ущерба за потоп в квартире от управляющей компании (УК). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Женщина обратилась с иском к УК после прорыва отопительной трубы в квартире, после которого было повреждено имущество, а помещение было непригодно для проживания. Ответчик обязался устранить ущерб, проведя ремонт, но истец поставил этот документ под сомнение из-за неточностей в нем.

Истица просила возместить материальный и моральный ущерб. В итоге ответчика обязали выплатить 493 543 руб. в качестве материальной компенсации, 30 тыс. руб. морального вреда (сахалинка требовала от УК 500 тыс. рублей, но в этой части иск удовлетворили частично), а также штраф 261 771 руб. и расходы на оплату адвоката и услуг оценщика.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть оспорено.

Ранее жительницу Сахалина, бросившую в мэра ботинок, переселили из ветхого дома в аварийный.