Минстрой РФ сообщил о постановке задачи защитить Орск от повторения ситуации с паводком

Остается задача защитить Орск от повторения ситуации с паводком. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время встречи с жителями Орска в администрации города, передает ТАСС.

Он заверил, что после схода воды вместе с Росводресурсами проведут необходимые обследования.

«Задача защитить город остается, технические решения будут приняты вместе с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, регионом, Росводресурсами. Если такие серьезные беды происходят, значит, защитить город надо», — сказал Файзуллин.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.