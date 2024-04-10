Уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Оренбурга.

По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 по местному времени (6:00 по мск) 10 апреля уровень воды в реке Урал составлял 978 сантиметров. Накануне в 22:00 (20:00 мск) уровень превысил опасную отметку в 930 см и в настоящее время продолжает расти. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров.

Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила восемь сантиметров — сейчас ее уровень составляет 813 см при опасном значении в 870 см.

«Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо срочно покинуть свои дома», — сказано в сообщении.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на информацию городских властей сообщало, что за ночь уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга поднялся почти на полметра.

9 апреля сообщалось, что власти Оренбурга эвакуируют жителей поселка Кузнечного из-за угрозы затопления.

В тот же день стало известно, что жители Оренбургской области подали более 14 тысяч заявлений на материальную помощь.

Ранее в МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России.