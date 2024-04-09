Украинский дрон повредил объект связи в селе Белгородской области

Украинский дрон атаковал село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего в населенном пункте был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее один из расположенных в селе объектов связи получил повреждения.

«Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий», — уточнил Гладков.

Чуть позже губернатор Белгородской области заявил, что украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. В своем Telegram-канале глава региона рассказал об отсутствии пострадавших и подчеркнул, что двум частным домовладениям был нанесен ущерб.

По его словам, в одном из домов оказались выбиты окна. На втором участке, в свою очередь, были посечены забор и ворота гаража.

Более того, повреждения получили местные линии электропередачи и газоснабжения. В настоящее время сотрудники оперативных служб пытаются восстановить инфраструктурные объекты.

Ранее дрон ВСУ атаковал уникальный тренажерный центр на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).