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Украинский дрон повредил объект связи в селе Белгородской области

Гладков: в селе Графовка в результате атаки дрона поврежден объект связи

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский дрон атаковал село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего в населенном пункте был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее один из расположенных в селе объектов связи получил повреждения.

«Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий», — уточнил Гладков.

Чуть позже губернатор Белгородской области заявил, что украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. В своем Telegram-канале глава региона рассказал об отсутствии пострадавших и подчеркнул, что двум частным домовладениям был нанесен ущерб.

По его словам, в одном из домов оказались выбиты окна. На втором участке, в свою очередь, были посечены забор и ворота гаража.

Более того, повреждения получили местные линии электропередачи и газоснабжения. В настоящее время сотрудники оперативных служб пытаются восстановить инфраструктурные объекты.

Ранее дрон ВСУ атаковал уникальный тренажерный центр на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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