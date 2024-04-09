Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК попросил арестовать фигурантов дела о незаконной выдаче языковых сертификатов

СК попросил ареста для двух фигурантов дела о незаконной выдаче сертификатов

close
100%
МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Следственный комитет России попросил арестовать двух фигурантов дела о незаконной выдаче иностранцам сертификатов, подтверждающих знание русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского районного суда Москвы, пишет ТАСС.

«Поступили три материала: Бальбурову и Тарасенко просят заключить под стражу, Новиковой избрать запрет определенных действий», — заявили в суде.

Следствие считает, что в декабре 2023 года группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД.

При этом мигранты, получившие эти сертификаты, на самом деле не владели достаточными знаниями. Заведено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Накануне сообщалось, что СК раскрыл схему выдачи сотрудниками Института русского языка им. А.С. Пушкина выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка мигрантам в Москве.

До этого председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ мигрантов в случае их отказа участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению Бастрыкина, пока идет спецоперация, нужно привлечь мигрантов к участию в ней.

Ранее глава СК рассказал, сколько мигрантов удалось вывести из тени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами