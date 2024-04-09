СК попросил арестовать фигурантов дела о незаконной выдаче языковых сертификатов

Следственный комитет России попросил арестовать двух фигурантов дела о незаконной выдаче иностранцам сертификатов, подтверждающих знание русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского районного суда Москвы, пишет ТАСС.

«Поступили три материала: Бальбурову и Тарасенко просят заключить под стражу, Новиковой избрать запрет определенных действий», — заявили в суде.

Следствие считает, что в декабре 2023 года группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД.

При этом мигранты, получившие эти сертификаты, на самом деле не владели достаточными знаниями. Заведено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Накануне сообщалось, что СК раскрыл схему выдачи сотрудниками Института русского языка им. А.С. Пушкина выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка мигрантам в Москве.

До этого председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ мигрантов в случае их отказа участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению Бастрыкина, пока идет спецоперация, нужно привлечь мигрантов к участию в ней.

Ранее глава СК рассказал, сколько мигрантов удалось вывести из тени.