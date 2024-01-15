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Глава СК рассказал, сколько мигрантов удалось вывести из тени

Бастрыкин: в России за три года вывели из тени 2 млн мигрантов

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России за три года удалось вывести из тени около двух миллионов иностранцев. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава ведомства отметил, что динамика прироста преступлений, которые совершали мигранты на территории России, замедлилась. За прошлый год следователи направили в суды более 2,2 тыс. дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами.

Вместе с этим в суд поступило 97 уголовных дел в отношении должностных лиц, которые подозреваются в преступлениях в миграционной сфере, отметил Бастрыкин.

Глава СК обратил внимание, что при получении гражданства России, мигрантам нужно помнить об обязанностях, которые они несут наравне с другими гражданами. Например, об обязанности становиться на воинский учет. С октября 2022 года из числа впервые принятых в гражданство РФ иностранных граждан на учет поставили почти восемь тысяч приезжих — порядка 2,6 тысячи призывного возраста и более 5 тысяч подлежащих призыву по мобилизации и имеющих право на контрактную службу.

Ранее в Челябинской области трех мигрантов лишили российского гражданства.

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