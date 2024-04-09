Врач перечислила самые вредные для зубов продукты

Сладости влияют на здоровье зубов по разному, в зависимости от состава продукта. Об этом в беседе с Life рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Наиболее опасными, по ее словам, являются конфеты, которые долго остаются во рту (леденцы, ириски, жевательный мармелад).

Что касается сладких газировок, в их составе присутствуют кислоты (фосфорная, лимонная), которые также негативно влияют на зубную эмаль, продолжила специалист.

«Однако влияние на зубы оказывают не только сладости. Даже несладкие продукты, состоящие преимущественно из простых углеводов, например белый хлеб или пицца, повышают риск кариеса. Это происходит из-за того, что небольшие частицы выпечки могут налипать на зубы или застревать между ними и, постепенно расщепляясь, образовывать питательную среду для бактерий», — отметила Кашух.

Она добавила, что вредит и частое употребление спиртных напитков, поскольку они способствуют обезвоживанию организма и снижению слюноотделения. Слюна, по словам врача, играет важную роль в защите зубов от кариеса.

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова до этого предупреждала, что нехватка витаминов и микроэлементов может провоцировать большинство проблем в полости рта, в том числе, кариес, гингивит (кровоточивость десен) и повышенную чувствительность десен.

Ранее стоматолог рассказал, можно ли исправить несимметричную улыбку во взрослом возрасте.