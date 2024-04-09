В Петербурге Росгвардия вернула матери сына через 20 минут после его пропажи

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии успешно разыскали и вернули потерявшегося 4-летнего мальчика его матери. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ведомства по Северной столице и Ленобласти.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Металлистов. Патрулям Росгвардии удалось обнаружить ребенка спустя 20 минут после сообщения о его исчезновении. Он находился недалеко от места пропажи.

Мать и сын были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

9 апреля стало известно, что девочку из Москвы, которая не ночевала дома, обнаружили рядом с мусорником.

Известно, что 14-летняя школьница не выходила на связь с родителями. Спустя некоторое время обеспокоенные мать и отец начали поиски дочери. В результате семиклассницу нашли на следующий день возле мусорных баков на 2-й Вольской улице. В тот момент ребенок был без сознания. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали девочку.

В медучреждении на животе у пострадавшей заметили следы от уколов. На данный момент неизвестно, по какой причине они появились. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье пятилетний мальчик ушел из дома и ночевал в лесу на морозе.