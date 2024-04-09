В Крыму задержали мужчину, призывавшего нападать на россиян

Мужчину, который призывал к насилию по отношению к россиянам и выкрикивал антироссийские лозунги в форме призывов к экстремизму, задержали в Республике Крым. Об этом заявили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пишет ТАСС.

«Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги», — говорится в заявлении.

После проведения лингвистической экспертизы в высказываниях задержанного выявили призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, пояснили в ведомстве.

Так, в отношении крымчанина завели уголовное дело за публичные призывы к экстремисткой деятельности. В настоящее время материалы дела отправлены на рассмотрение в городской суд Феодосии.

В марте сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника украинского национального батальона.

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