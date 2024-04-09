Пассажирский самолет врезался в столб и вышел из строя на несколько месяцев

Пассажирский самолет авиакомпании Austrian Airlines, прибывший из Лондона, угодил в аварию в аэропорту Вены. Подробности инцидента сообщил портал Aviation A2Z.

По данным портала, воздушное судно прибыло по расписанию 8 апреля около 22:45 (21:45 мск). Примерно в это время самолет, по неизвестной причине, врезался в столб освещения и телескопический трап, в результате чего сильные повреждения получили правое крыло и горизонтальный стабилизатор. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что ремонт самолета займет несколько месяцев. При этом свой первый полет лайнер совершил совсем недавно — в мае 2023 года.

5 апреля сообщалось об инциденте на борту самолета, который должен был вылететь из Пхукета в Сочи. В салоне заметили задымление, после чего среди пассажиров началась паника, взлет остановили, а людей эвакуировали.

Ранее стало известно о происшествии в Петербурге, где стюардесса потеряла сознание на борту самолета.