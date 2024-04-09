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В Перми откроют частную школу, в которой детей будут учить по советским учебникам

В Перми откроется частная школа, где будут учить по советским учебникам

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Частная школа «СВЕТОНИКА», г. Пермь/VK

Рядом с храмом Георгия Победоносца в Перми откроется частная школа «Светоника», где детей будут учить по советским и дореволюционным учебникам. Об этом пишет издание 59.RU.

В конце февраля новость о наборе учеников в 1-4-е классы появилась в сообществе школы во «ВКонтакте», прямо сейчас в «Светонику» набирают и педагогов. Известно, что школа является проектом Пермской научно-производственной приборостроительной компанией (ПНППК). По выражению основателей, его делают «по велению души».

Программа, на основе которой будет вестись обучение младшеклассников, опирается на труды основоположника русской педагогики Константина Ушинского, а также на советские учебники по арифметике Александра Пчёлко и Григория Поляка. Их к современным потребностям адаптировали опытные преподаватели и ученые. В самой школе уточняют, что программа рассчитана на подготовку «технологической элиты детей с дошкольного возраста».

Несмотря на то, что в учебный план добавлены советские пособия, школьников собираются активно знакомить и с православной культурой. В здании, напоминающем старинный особняк, оборудовали компьютерный класс, там будут проходить занятия по робототехнике, 3D моделированию и программированию. В классах будут одновременно учиться до 12 учеников, раздельное обучение для них вводить не планируют. Точной информации о его стоимости в открытом доступе пока нет.

Ранее в Госдуме предложили включить основы программирования беспилотников в школьную программу.

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