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В РЖД рассказали о движении поездов в обход Вязьмы

В РЖД рассказали о движении поездов в обход Вязьмы после обрушения моста

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Shutterstock/fornStudio

Поезда продолжают движение в обход станции Вязьма после обрушения автомобильного путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На 9 апреля по такому маршруту следуют все поезда по направлению из Москвы в белорусские города и обратно. Вязьму также объезжают поезда, следующие по маршруту Калининград – Москва, АрхангельскСмоленск и Петербург – Смоленск.

«Пассажиров пригородных электричек в сообщении Смоленск — Вязьма через барьерное место между станциями Семлево и Вязьма перевозят компенсационные автобусы», — уточнили в сообщении.

8 апреля в 16:32 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося в Вязьме моста. Кроме того, ведомство проверит, в какое время проводились мероприятия по эксплуатации сооружения.

По состоянию на утро 9 апреля, СК известно о нескольких пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю, а также об одном летальном случае.

Ранее сообщалось, что обрушившийся в Вязьме мост ремонтировали в 2023 году.

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