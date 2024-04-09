Московские службы готовятся к надвигающейся непогоде

В Москве ожидается непогода, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, синоптики прогнозировали, что 9 апреля после 19:00 и до утра 10 апреля в столичном регионе будут идти дожди, местами сильные. Кроме того, ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

«В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов»», — заявил Бирюков.

Сейчас городские власти принимают меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

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До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что осадки и шквалистый ветер в Москву и Санкт-Петербург принес атлантический циклон. По ее данным, такие погодные условия в апреле допустимы и удивляться этому не стоит.

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