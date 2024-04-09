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В Петербурге задержали бандитов, совершивших 17 налетов на магазины ради сигарет

Трех сигаретных воров поймали в Петербурге после 17 налетов на магазины

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РИА Новости

В Петербурге задержали трех мужчин, которые воровали из магазинов деньги и сигареты. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД России.

Подозреваемых в совершении 17 краж поймали сегодня утром у продуктового магазина на проспекте Просвещения. В багажнике их автомобиля нашлись только что похищенные сигареты. Мужчины продавали товар через знакомых на оптовом рынке, общий ущерб от их налетов на магазины оценили в 4 млн рублей.

По предварительным данным, подозреваемые орудовали с 30 января по 4 апреля в городе и области. Кражи они совершали по ночам, вскрывая входные двери. В основном они забирали с собой табачную продукцию, но иногда их добычей становились и наличные. Из магазина на Колтушском шоссе пропали пачки сигарет и 100 тыс. рублей. В супермаркете «Верный» на улице Иоанна Кронштадтского в деревне Старой они разбросали продукты, а позже совершили еще один налет на магазин «Магнит» в этом же населенном пункте.

Налетчиков отправили под стражу, они признались в содеянном. Расследование продолжается.

Ранее в Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте.

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