Двух мигрантов, разыскиваемых за торговлю людьми и грабеж, задержали в Курганской области

В Курганской области двух иностранцев, которых на родине разыскивают по подозрению в торговле людьми и грабеже, задержали сотрудники регионального отделения Центра по противодействию экстремизму УМВД России. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мужчины приходятся друг другу братьями, оба из них уроженцы одной из стран Средней Азии, где на них возбуждены уголовные дела. Подозреваемые были объявлены в розыск по каналам Интерпола.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленников. Выяснилось, что один из них находился на территории Российской Федерации нелегально», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обоих мигрантов заключили под стражу, их готовят к экстрадиции на родину.

Ранее в Москве арестовали фигурантку дела о торговле людьми.