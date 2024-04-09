Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двух мигрантов, разыскиваемых за торговлю людьми и грабеж, задержали в Курганской области

В Курганской области задержали иностранцев, разыскиваемых за торговлю людьми

close
100%
МВД РФ по Курганской области

В Курганской области двух иностранцев, которых на родине разыскивают по подозрению в торговле людьми и грабеже, задержали сотрудники регионального отделения Центра по противодействию экстремизму УМВД России. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мужчины приходятся друг другу братьями, оба из них уроженцы одной из стран Средней Азии, где на них возбуждены уголовные дела. Подозреваемые были объявлены в розыск по каналам Интерпола.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленников. Выяснилось, что один из них находился на территории Российской Федерации нелегально», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обоих мигрантов заключили под стражу, их готовят к экстрадиции на родину.

Ранее в Москве арестовали фигурантку дела о торговле людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами