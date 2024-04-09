Обрушившийся в Вязьме мост ремонтировали в 2023 году

Путепровод, который накануне обрушился в Вязьме в Смоленской области, в 2023 году находился на ремонте. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«В настоящее время продолжается тщательный и детальный осмотр места происшествия, проводятся выемки документации, касающейся обслуживания путепровода и проведенного в 2023 году его текущего ремонта», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность). Следователи опрашивают сотрудников муниципалитета и очевидцев случившегося.

8 апреля в 16:32 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьме. Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося в Вязьме моста. Кроме того, ведомство проверит в какое время проводились мероприятия по эксплуатации сооружения.

По состоянию на утро 9 апреля, СК известно о нескольких пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю, а также об одном летальном случае.

Ранее стало известно, что в Вязьме задействовали сотни человек для устранения последствий обрушения моста.