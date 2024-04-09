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«Июль в апреле»: Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной погоде

Вильфанд: в Москве температура воздуха на 10 градусов превысит норму

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Алексей Майшев/РИА Новости

В ближайшие дни в Москве ожидается аномально теплая погода. Отклонение от нормы будет существенным – температура воздуха превысит ее на 8-10 градусов, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальное тепло будет наблюдаться в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, отметил синоптик. Он объяснил такую необычную для апреля погоду вторжением теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря.

Так, сегодня, по словам Вильфанда, ожидается до 20 градусов выше нуля, а завтра – до 23 градусов тепла.

«Это уже июльская температура», — подчеркнул синоптик.

К выходным погода немного изменится, температура воздуха понизится. Однако при этом она по-прежнему будет превышать установленную норму для этого времени года. Ожидается от 10 до 15 градусов тепла – это, по словам метеоролога, тоже считается очень высокой для апреля температурой.

Напомним, синоптики также обещают москвичам небольшие дожди в конце недели и похолодание до 11-16 градусов в последний рабочий день.

Ранее в Кургане объявили эвакуацию из-за угрозы наводнения.

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