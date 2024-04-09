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Обвиняемую в наемничестве за ВСУ экс-депутата Норвегии заочно арестовали

ТАСС: суд в Москве заочно арестовал подозреваемую в наемничестве норвежку Эйру

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Sandra Andersen Eira/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Басманный суд Москву заочно заключил под стражу экс-парламентария Норвегии Сандру Андерсен Эйру, которую обвиняют в участии в боевых действиях на Украине на стороне ее вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Гражданка Норвегии проходит подозреваемой по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 359 УК РФ (Участие наемника в вооруженном конфликте). Ее арест продлится два месяца с момента задержания либо экстрадиции на территорию России.

9 апреля стало известно, что Сандру Эйру объявили в международный розыск из-за ее участия в интернациональном легионе Украины. Предполагается, что она воюет на стороне ВСУ в составе отряда рейнджеров, состоящего из граждан Великобритании и США.

Эйра была членом Саамского парламента Норвегии до 2021 года, после чего уехала в Соединенные Штаты. Является женой американского военного.

6 апреля военкор Евгений Поддубный заявил, что в атаках на Белгородскую область РФ участвовали американские наемники. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал видео, снятое бойцами ВСУ.

Ранее пророссийское подполье на Украине сообщило о прибытии в Харьков французских и грузинских наемников.

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