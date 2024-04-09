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В Самарской области произошел инцидент на железной дороге

РИА Новости: релейный шкаф на железной дороге подожгли в Самарской области

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Shutterstock/Malbert

В Самарской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого местные СМИ писали, что возгорание релейного шкафа произошло на перегоне Жигулевское море — Тольятти в минувшую пятницу.

«Да, подтверждаю. На движение поездов происшествие не повлияло», — заявил источник агентства.

3 апреля сообщалось, что суд вынес приговор жителю Челябинска, обвиняемому в диверсии. Известно, что он поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово. Мотивом стало желание приостановить поставки вооружения для нужд спецоперации.

Ранее в Уфе задержали подростков, которые пытались совершить диверсию за деньги.

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