В Совфед поступила кандидатура Подносовой на должность главы Верховного суда РФ

В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Андрей Клишас.

4 апреля 2024 года комиссия при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ. До этого аналогичное решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей.

В тот же день РИА Новости сообщило, что профильный комитет Совета Федерации РФ и сама верхняя палата парламента рассмотрят кандидатуру Подносовой на указанную должность.

В 1975 году Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Она начала работать судьей в 1990 году, а в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Ранее в Совете судей России рассказали о преимуществах назначения женщины на пост председателя Верховного суда.