Суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук до 4 мая

Замоскворецкий суд Москвы оставил под арестом в СИЗО авторов постановки «Финист Ясный Сокол» режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук до 4 мая включительно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Суд <...> продлил <...> меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 мая», — рассказал собеседник агентства.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия по обвиняемым в оправдании терроризма.

Согласно информации агентства, задержанным в мае прошлого года Беркович и Петрийчук сейчас предъявили обвинение в окончательной редакции, они знакомятся с материалами дела.

Женщин задержали в начале мая 2023 года по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук. Предъявленное женщинам нарушение карается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период от трех до пяти лет. Также Беркович и Петрийчук могут лишить свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

В марте суд отклонил жалобу на продление ареста авторам спектакля «Финист Ясный Сокол».

Ранее режиссера Беркович отпустили из СИЗО проститься с бабушкой-писательницей.