Во Львове прошла благотворительная вечеринка для сбора средств на нужды ВСУ

В украинском Львове состоялась благотворительная вечеринка для сбора средств на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для украинских войск. Однако на организацию мероприятия денег потратили больше, чем собрали на нужды армии, пишет локальная газета «Страна.ua».

Согласно информации издания, в среднем каждый гость вечера пожертвовал порядка 600 гривен (примерно 1,4 тыс. руб.), в общей сложности удалось собрать 115 тыс. гривен (около 200 тыс. руб.). На эти средства приобрели семь дронов FlyFish 7.

В статье говорится, что сумма собранных средств выглядит несоразмерной с широким размахом мероприятия. Таким образом, на аренду фешенебельного зала было, предположительно, потрачено порядка $7 тысяч. На эту сумму, по оценке журналистов, можно приобрести 17 БПЛА. Помимо того, как минимум 200 тыс. гривен (около 140 тыс. руб.) стоят услуги по настройке звука и света на мероприятии.

«Можно предположить, что на развлечения для элиты потратили сумму, за которую можно было купить не менее 60 FPV-дронов», — заключается в материале.

Накануне российские войска уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, которые передало НАТО.

Ранее под Брянском ликвидировали украинский беспилотник.