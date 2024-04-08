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В Волгограде задержали жителя области, подозреваемого в государственной измене

В Волгограде задержали мужчину, который планировал присоединиться к ВСУ

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ФСБ/РИА «Новости»

В Волгограде задержан мужчина, собиравшийся присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области сообщает aif.ru.

Сотрудники волгоградского УФСБ заподозрили 42-летнего жителя региона в государственной измене. По имеющейся информации, мужчина собирался отправиться на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ против ВС РФ. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

К настоящему времени подозреваемого задержали. Сейчас сотрудники ведомства проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование дела продолжается. Уже известно, что на Украину фигурант планировал попасть через территорию другой страны.

Ранее российский суд огласил приговор уроженке Украины по делу о госизмене.

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