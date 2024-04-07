В МВД назвали число раскрываемых в РФ дел о разбойных нападениях

Раскрываемость дел по статье 162 УК РФ (Разбой) в России достигла 96%. Об этом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале репортера, рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Раскрываемость разбойных нападений, того вида преступлений, который может коснуться любого гражданина, достигла 96%», — сообщил министр.

По словам Колокольцева, повысилась также раскрываемость других преступлений, среди которых — изнасилования (99%) и причинение тяжкого вреда здоровью (98%). Всего в 2023 году было раскрыто 45 тыс. преступлений прошлых из них 14 тыс. тяжких и особо тяжких.

При этом, как отметил глава МВД, число тяжких преступлений в России выросло из-за случаев мошенничества. По его словам, ведомство располагает данными о том, что заказчики подобных преступлений находятся на Украине. Там действуют колл-центры, которые занимаются обманом россиян, пояснил глава МВД.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.