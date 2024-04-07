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Путин поручил главе МВД следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков

Песков: Путин поручил МВД следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил главе министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин поручил министру внутренних дел ... Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», — поделился Песков.

Он уточнил, что речь идет о Тюменской и Курганской областях.

До этого Песков говорил, что Путин планирует провести телефонные разговоры по ситуации с подтоплениями с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и губернатором Тюменской области Александром Моором.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщал, что начавшееся половодье может затопить несколько сел и районов административного центра Курганской области.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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