Володин предложил повысить штрафы за продажу вейпов детям и подросткам

За продажу вейпов несовершеннолетним нарушившие закон магазины следует наказывать более высокими штрафами и приостановкой работы, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что закон о запрете продажи вейпов детям и подросткам Дума приняла год назад, однако далеко не все коммерсанты соблюдают установленные нормы, поскольку потенциальная прибыль перевешивает сумму возможного штрафа.

Спикер подчеркнул, что вейпы наносят огромный вред здоровью несовершеннолетних, поэтому соблюдение запрета со стороны продавцов — важный вопрос. В связи с этим Володин предложил ужесточить наказание для нарушителей.

«Например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличения штрафов за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним», — уточнил председатель Думы.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы собрались ввести наказание за преследование и нарушение частной жизни в России.

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