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Пушилин заявил о разработке программы восстановления жилья в Авдеевке

Пушилин: в Авдеевке разработают программу восстановления жилья

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в освобожденной российскими войсками Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Пушилина, в Авдеевке для того, чтобы начать разрабатывать программу восстановления жилья, ведется составление списков жителей. Сформирована первичная заявка на строительные материалы и рабочие бригады специалистов. Сейчас определены для восстановления 19 многоквартирных домов, кроме того формируется заказ на 300 домов индивидуального жилого сектора.

Глава ДНР подчеркнул, что местные жители имеют возможность трудоустроиться и принять участие в восстановлении Авдеевки. Он отметил, что как только позволит оперативная обстановка, начнет осуществляться полноценное восстановление домов.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Авдеевке снесут часть пострадавших жилых домов. По его словам, все дома в Авдеевке пострадали в ходе боев, и целых строений в городе не осталось.

Ранее Пушилин пообещал восстановить все города ДНР.

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