В Оренбуржье оценили угрозу подтопления новых микрорайонов Орска

Угроза подтопления новых микрорайонов в городе Орске Оренбургской области отсутствует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В нынешней ситуации [угрозы подтопления] нет», — передает агентство слова представителя правительства области.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области сразу в двух местах прорвало плотину. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

При этом 3 апреля, за два дня до прорыва дамбы в Орске, мэр города Василий Козупица проверил гидротехническое сооружение и заявил, что угрозы затопления нет.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале отметил, что дамба в подтопленном Орске была рассчитана на другую, гораздо меньшую нагрузку.

Ранее жители Орска бросились раскупать питьевую воду после обрушения дамбы.