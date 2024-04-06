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Стали известны подробности о восстановлении Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин заявил, что все дома в Авдеевке пострадали в ходе боев

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Станислав Красильников/РИА Новости

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что все дома в Авдеевке пострадали в ходе боев. Его слова приводит РИА Новости.

«Целых домов в Авдеевке не осталось. То есть практически каждый дом получил разного рода повреждения и требует ремонта», — подчеркнул чиновник.

По его словам, часть зданий восстановлению не подлежит и будет снесена. При этом Гагин отметил, что сейчас город продолжает подвергаться обстрелам, поэтому пока проводить восстановительные работы невозможно и нецелесообразно.

До этого Гагин заявил, что на разминирование всей территории населенного пункта потребуется несколько месяцев.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что отдал подчиненным приказ покинуть Авдеевку. Бои за населенный пункт, который расположен в 600 км от столицы Украины, продолжались несколько месяцев.

Ранее Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой.

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