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В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

В Хабаровске двухлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна

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Shutterstock

Прокуратура Хабаровска устанавливает обстоятельства падения маленького мальчика из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 5 апреля в многоэтажке по улице Дикопольцева, из окна квартиры на третьем этаже выпал двухлетний мальчик. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты.

Пострадавший выжил, его доставили в медицинское учреждение. Следователи устанавливают, где в момент происшествия были взрослые.

В Челябинской области маленького ребенка обнаружили под окнами многоэтажного дома. Семилетняя девочка встала на подоконник, чтобы посмотреть не идут ли домой родители. Школьница открыла окно, не удержалась и упала с большой высоты. Приехавшие на место медики не смогли спасти пострадавшую.

Ранее в Казани выпавшего из окна школьника нашли под окнами дома.

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