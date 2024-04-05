В Орске увеличили количество ПВР после прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области увеличили количество пунктов временного размещения (ПВР) для размещения эвакуированных после прорыва дамбы. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В готовность приведены 12 ПВР. На данный момент в ПВР размещены порядка 40 человек, из них 17 детей, большинство направляется к родственникам и знакомым», — говорится в сообщении.

К месту прорыва дамбы в Орске направлены 33 самосвала с засыпным материалом. Помимо самосвалов, над ликвидацией прорыва также работают пять фронтальных погрузчиков.

По словам мэры Оренбурга Сергея Салмина, в ряде районов ситуация с подтоплениями очень серьезная. Чиновник добавил, что за минувшие сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 сантиметр, и теперь он составляет 7,78 метра.

Предварительно, в зону подтопления в результате прорыва дамбы попали более 10 тысяч человек и четырех тысяч домов.

Ранее мэр Орска призвал горожан к эвакуации.