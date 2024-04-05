«Вода уже в доме»: житель Орска показал последствия паводка

В поселке Первомайский на окраине Орска в зоне подтопления оказались уже несколько улиц, сообщил «Газете.Ru» местный житель Владимир и предоставил видео, снятое у его дома. По словам мужчины, вода продолжает прибывать.

«Поселок Первомайский, улица 18 лет Октября плывет. Вода пришла с раннего утра, и к двум часам дня уже было все подтоплено – и вокруг, и в самом доме. Но мы на третьей улице, первую улицу еще вчера начало топить. О подтоплении оповещают. На улицах находятся сотрудники МЧС. Я пока уехал оттуда, остановился у родственников. Соседи тоже: кто к родственникам, кто в пункт размещения. Домашние животные все были отпущены», — сказал Владимир.

5 апреля глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение об отправке в Оренбургскую область сотрудников двух передовых спасательных отрядов для борьбы с паводком. До этого в Орске начали эвакуировать людей из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал. Отмечается, что для вывоза граждан, неспособных передвигаться самостоятельно, будут выделены специальные автобусы.

Накануне на территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с весенним паводком. По словам главы региона Дениса Паслера, режим ЧС необходим, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, а также минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.

Пострадавшим от паводка жителям обещана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека и от 25 до 50 тыс. рублей при частичной или полной утрате имущества первой необходимости.

Ранее в МЧС сообщили, что подтопления при весеннем половодье могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах.