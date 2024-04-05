В Оренбургской области началась эвакуация населения

В Орске (Оренбургская область) эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал. Об этом сообщается на странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с угрозой прорыва дамбы и подтопления водой из реки Урал площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева жителям необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения 13, 52, 11», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для вывоза граждан неспособных передвигаться самостоятельно будут выделены специальные автобусы, которые будут ждать желающих уехать на проезжей части от Никельпроекта в сторону площади Гагарина.

Пострадавшим от паводка жителям обещана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека и от 25 до 50 тыс. рублей при частичной или полной утрате имущества первой необходимости.

До этого МЧС выступило с неблагоприятным прогнозом по подтоплениям в РФ.

4 апреля в ведомстве заявили, что 11 регионам ЦФО России грозит увеличение площади подтопления паводков. По данным МЧС РФ, подтопления при весеннем половодье могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, включая Московскую область, и более 4,3 тысячи населенных пунктов.

Для борьбы с половодьем подготовлена группировка из около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, включая 350 воздушных судов. На данный момент определены 755 затороопасных мест на водных путях и запланированы мероприятия по ослаблению и разрушению льда на 419 участках.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана.