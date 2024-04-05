Премьер Украины объяснил украинские атаки на российские НПЗ

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) являются «прямой коммуникацией с россиянами». Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью эстонскому каналу ERR.

«Заводы прекращают экспортировать бензин и дизель, это влияет на дефицит продукции — я имею в виду топливо на российских бензозаправках. Жителям России следует понять, что они должны платить за агрессию. Это прямая коммуникация с российским населением», — сказал Шмыгаль.

По его словам, атаки на российские НПЗ — это «поддержка санкций», которые введены против России.

В интервью председатель украинского правительства прокомментировал призывы США к Украине прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России из-за опасений Вашингтона по поводу возможного роста мировых цен на нефть. Шмыгаль признал недовольство союзника, но отметил, что Соединенные Штаты «не могут запретить нам продолжать борьбу за свободу и независимость».

Ранее в МИД России объяснили призыв США к Украине не бить по российским НПЗ.