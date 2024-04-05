Россиянам рассказали, какие льготы станут доступны предпенсионерам

В 2024 году вступают в силу льготы для предпенсионеров, статус которых на общих основаниях получат мужчины 1964 года рождения и женщины 1969 года рождения. Об этом агентству «Прайм» заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — рассказал Виноградов.

Юрист добавил, что обладатели статуса предпенсионера будут освобождены от налога на имущество по одному объекту любого вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Кроме того, предпенсионеры смогут получить вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток» территории.

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