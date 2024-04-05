Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие льготы станут доступны предпенсионерам

Юрист Виноградов рассказал, какие льготы получат предпенсионеры в 2024 году

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В 2024 году вступают в силу льготы для предпенсионеров, статус которых на общих основаниях получат мужчины 1964 года рождения и женщины 1969 года рождения. Об этом агентству «Прайм» заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — рассказал Виноградов.

Юрист добавил, что обладатели статуса предпенсионера будут освобождены от налога на имущество по одному объекту любого вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Кроме того, предпенсионеры смогут получить вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток» территории.

До этого стало известно, насколько вырос прожиточный минимум в России с 2020 года.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме заявил, что средняя зарплата в России превысила 70 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами