В Хабаровске ввели режим ЧС из-за радиации

В Хабаровске выявлено повышение радиационного фона, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС, на участке территории Индустриального района, в районе улиц Суворова и Сидоренко, выявлено повышение естественного радиационного фона. На территории введен режим ЧС, доступ туда ограничили.

В администрации подчеркнули, что предприятие «Хабаровский специализированный комбинат «Радон» организовало работы по определению природы источника радиации, его изъятию, транспортировке и захоронению.

Угрозы для населения Хабаровска нет, заверили власти города.

В феврале Роспотребнадзор сообщил, что после утечки воды на японской аварийной АЭС «Фукусима-1» не выявлены превышения допустимых показателей радиоактивных веществ. На предмет радиационной безопасности изучаются все партии рыбы и морепродуктов, ввозимых не территорию страны, отметили в ведомстве.

Ранее ученые обнаружили червей с неуязвимой для радиации Чернобыля ДНК.