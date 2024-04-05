Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После атаки ВСУ поврежден Центральный рынок в Курске

Губернатор Старовойт: Центральный рынок Курска получил повреждения от дронов ВСУ

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его поручению на место разрушения, в жилой сектор в Железнодорожном округе Курска, выехали первый заместитель губернатора Алексей Смирнов и мэр города Игорь Куцак. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

«Также осмотрен Центральный рынок города. Есть попадание в павильоны», — написал Старовойт.

Вечером 4 апреля в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор попросил жителей проявлять бдительность. Он уточнил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Позже он же сообщил, что еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском.

Ранее в США заявили, что не помогают Украине использовать оружие за пределами страны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами