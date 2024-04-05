После атаки ВСУ поврежден Центральный рынок в Курске

Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его поручению на место разрушения, в жилой сектор в Железнодорожном округе Курска, выехали первый заместитель губернатора Алексей Смирнов и мэр города Игорь Куцак. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

«Также осмотрен Центральный рынок города. Есть попадание в павильоны», — написал Старовойт.

Вечером 4 апреля в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор попросил жителей проявлять бдительность. Он уточнил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Позже он же сообщил, что еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском.

Ранее в США заявили, что не помогают Украине использовать оружие за пределами страны.