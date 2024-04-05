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На прощание с родившейся в Южной Корее пандой, уезжающей в Китай, пришли 6 тысяч человек

В Южной Корее почти 6000 человек пришли попрощаться с пандой, уезжающей в Китай

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Ng Han Guan/AP

В Южной Корее тысячи человек пришли на церемонию прощания с пандой Фу Бао, родившейся в стране и уезжающей на историческую родину. Об этом пишет The Korea Times.

Панда Фу Бао, что значит по-корейски «принцесса Фу», родилась на территории Южной Кореи в 2020 году. Она стала первым детенышем панды, появившимся на свет в этой стране, и так полюбилась корейцам, что ее проводы в Китай сопровождались слезами и проходили в прямом эфире.

Несмотря на дождь, около шести тысяч человек пришли в парк развлечений Everland в Йонгине, чтобы в последний раз увидеть Фу Бао. Однако люди были недовольны недостаточными мерами безопасности на мероприятии. Они возмутились тому, что журналисты не надели защитные маски перед встречей с пандой и использовали вспышку при съемке, но больше всего собравшихся разочаровал неизвестный чиновник, который смог прикоснуться к принцессе без перчаток.

Корейцы потребовали, чтобы китайские власти проявляли особую заботу по отношению к их любимице. Южнокорейская панда отправилась в Китай, так как этого требует международное соглашение о содержании этих животных. По прибытии на историческую родину Фу Бао отправилась в специальный центр в Волонге, там она будет жить вместе с более чем 30 представителями ее вида.

Ранее стало известно, что панда Катюша, рожденная и проживающая в Московском зоопарке, уедет в Китай, когда ей исполнится четыре года.

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