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В Подмосковье младенец обмазался чистящим средством и попал в реанимацию

В Подмосковье ребенок дотянулся до чистящего средства и получил ожоги

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Ulrich Niehoff/Global Look Press

Младенец из Подмосковья получил серьезные травмы после того, как нашел чистящее средство. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Перхушково. Мальчика госпитализировали с ожогами первой и второй степени. Помимо этого, у одиннадцатимесячного младенца подозревают отравление.

«По словам матери, которая находилась с ребенком, он намазал лицо жидкостью для чистки поверхностей», – поделился собеседник издания.

Как сообщает источник, в этот момент родительница была рядом с мальчиком.

Специалисты перевели пациента из одинцовской больницы в реанимацию Городской клинической больницы №45 Звенигорода.

Медики обратили внимание правоохранительных органов на ситуацию. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку.

До этого в Петербурге госпитализировали ребенка с сильными ожогами. Выяснилось, что годовалый мальчик опрокинул на себя чай и обварился кипятком. В результате младший член семьи получил травмы груди, живота, спины и лица.

Ранее в Оренбурге четырехлетний мальчик наелся гидрогелевых шариков и попал в больницу.

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