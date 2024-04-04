Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктуры

Днепропетровский облсовет сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

close
100%
Shutterstock

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов со стороны России был поврежден объект инфраструктуры, а также линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области.

По словам чиновника, ударам подвергся южный район области, в результате повреждения получили газопровод, три линии электропередачи в Красногригорьевской городской общине Никопольского района.

«Повреждена заправочная станция, инфраструктурный объект», — добавил глава совета.

Лукашук отметил, что без газоснабжения осталось около пяти тысяч домов, а без воды — порядка трех тысяч потребителей.

До этого РБК-Украина сообщала, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов.

Незадолго до этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли второй за день удар по аэродрому Лозоватка в украинском Кривом Роге.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами