Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов со стороны России был поврежден объект инфраструктуры, а также линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области.

По словам чиновника, ударам подвергся южный район области, в результате повреждения получили газопровод, три линии электропередачи в Красногригорьевской городской общине Никопольского района.

«Повреждена заправочная станция, инфраструктурный объект», — добавил глава совета.

Лукашук отметил, что без газоснабжения осталось около пяти тысяч домов, а без воды — порядка трех тысяч потребителей.

До этого РБК-Украина сообщала, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов.

Незадолго до этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли второй за день удар по аэродрому Лозоватка в украинском Кривом Роге.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.