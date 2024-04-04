В Казани выпавшего из окна школьника нашли под окнами дома

В Казани около многоэтажки нашли выпавшего из окна подростка. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел на проспекте Универсиады. Школьник упал около сугроба, расположенного под окнами жилого дома. На место прибыли медики, но помочь пострадавшему не смогли.

По словам очевидцев, на месте находятся его родители и спецслужбы. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, 14-летний подросток хорошо учился и занимал призовые места на соревнованиях. С родителями каких-либо конфликтов не было.

По предварительным данным, в этот день молодой человек общался со своими одноклассниками. О причинах произошедшего не сообщается.

До этого в Ульяновске двухлетний ребенок выпал из окна. По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала давления и упала вниз вместе с младшим членом семьи. Родителей в этот момент рядом с пострадавшим не было. Пострадавший находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

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