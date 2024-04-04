Россиянин поджег себя и выбежал к детской площадке

Житель Смоленска вышел на улицу, облился бензином и поджег себя около детской площадки. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Маршала Еременко. На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина воспламенился. В какой-то момент к нему подбежали несколько человек и накрыли покрывалом. Все это время местный житель практически не двигался с места. На данный момент неизвестно, по какой причине человек сделал это.

По словам начальника пресс-службы МЧС региона Натальи Арбузовой, очевидцы смогли потушить огонь, поэтому помощь пожарных не понадобилась. После инцидента мужчину госпитализировали. О том, какие травмы он получил, не сообщается.

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