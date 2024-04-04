Метеоролог: непогоду в Москву и Петербург принес атлантический циклон

Осадки и шквалистый ветер в Москву и Санкт-Петербург принес атлантический циклон. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, такие погодные условия в апреле допустимы и удивляться этому не стоит.

«Усиление ветра в столичных регионах было связано именно с приближением атмосферных фронтов, в особенности атлантического — довольно глубокого. У нас вчера наблюдались порывы ветра, и мы оказались в зоне больших градиентов атмосферного давления, при смене процесса наблюдались шквалистые усиления ветра в Москве, а точнее 20-23 метра в секунду», — уточнила специалист.

В ближайшие дни, по ее словам, в Москве не ожидается штормовой ветер, как это было 3 апреля. Погода будет спокойной, а атмосферное давление — чуть выше нормы, отметила Позднякова.

4 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате штормового ветра в Москве накануне пострадали 17 человек. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что март 2024 года в Москве побил погодный рекорд столетия.