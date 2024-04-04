В Дагестане арестованы еще трое подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Подозреваемые – двое граждан Таджикистана и один гражданин России, который также является уроженцем республики. Согласно поступившим в суд материалам, находясь на территории РФ, они вступили в состав структурного подразделения международной террористической организации.

«Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно», — сказано в сообщении Мамаевой.

2 апреля более тысячи студентов дагестанских вузов стали участниками семинара по противодействию терроризму, организованного фондом содействия борьбе с этим негативным явлением в республиканском доме дружбы.

1 апреля сотрудники ФСБ задержали в Дагестане боевиков, финансировавших нападение на «Крокус Сити Холл».

Ранее стало известно о плане задержанных в Дагестане подозреваемых.