Судебный пристав записался на стрижку и взыскал с должницы деньги

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) отыскал должницу из Карелии, объявленную в розыск, в одном из салонов красоты Санкт-Петербурга. Для этого судебному приставу пришлось записаться к разыскиваемой на стрижку, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации ведомства, в отношении девушки ранее было заведено исполнительное производство о взыскании приблизительно 205 тыс. рублей. Но она решила скрыться в неизвестном направлении. Приставу удалось выяснить, что недобросовестный дебитор переехала в Петербург и начала неофициально подрабатывать стилистом-парикмахером. Впоследствии ФССП установила возможное место работы неплательщицы и направила туда своего работника, где он, притворяясь клиентом, и встретил девушку.

«Взяли объяснение, также уточнили адрес проживания», — указывается в публикации.

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