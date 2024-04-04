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Судебный пристав записался на стрижку и взыскал с должницы деньги

В Петербурге пристав записался на стрижку, чтобы взыскать со стилиста ₽205 тысяч

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Depositphotos

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) отыскал должницу из Карелии, объявленную в розыск, в одном из салонов красоты Санкт-Петербурга. Для этого судебному приставу пришлось записаться к разыскиваемой на стрижку, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации ведомства, в отношении девушки ранее было заведено исполнительное производство о взыскании приблизительно 205 тыс. рублей. Но она решила скрыться в неизвестном направлении. Приставу удалось выяснить, что недобросовестный дебитор переехала в Петербург и начала неофициально подрабатывать стилистом-парикмахером. Впоследствии ФССП установила возможное место работы неплательщицы и направила туда своего работника, где он, притворяясь клиентом, и встретил девушку.

«Взяли объяснение, также уточнили адрес проживания», — указывается в публикации.

В марте судебный пристав из Братска получила медаль Следственного комитета РФ «За доблесть и отвагу», награду женщине вручили за спасение ребенка от похищения и изнасилования.

Ранее пристав арестовал активы на 100 трлн рублей по иску ГП России об изъятии «Макфы».

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