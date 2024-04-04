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В Калининграде легковую машину разорвало пополам в аварии

В Калининграде произошло ДТП с грузовиком

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МВД РФ по Калининградской области

В Калининграде произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Мамоновском шоссе. Предварительно, водитель машины марки Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Второй участник аварии двигался во встречном направлении. Иномарку отбросило в дерево.

На кадрах с места инцидента видно, что легковой автомобиль разорвало на две части, при этом задняя заметно деформирована. Грузовик также получил повреждения.

В результате ДТП водитель грузовика каких-либо травм не получил. В салоне Volkswagen пострадали три человека, двоим из них медики помочь не смогли.

На данный момент на месте работают сотрудники МВД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Бали пьяный российский турист проехался по встречной и врезался в автомобиль с французами.

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