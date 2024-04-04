В Калининграде легковую машину разорвало пополам в аварии

В Калининграде произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Мамоновском шоссе. Предварительно, водитель машины марки Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Второй участник аварии двигался во встречном направлении. Иномарку отбросило в дерево.

На кадрах с места инцидента видно, что легковой автомобиль разорвало на две части, при этом задняя заметно деформирована. Грузовик также получил повреждения.

В результате ДТП водитель грузовика каких-либо травм не получил. В салоне Volkswagen пострадали три человека, двоим из них медики помочь не смогли.

На данный момент на месте работают сотрудники МВД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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