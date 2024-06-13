Воры проникли в ювелирный магазин, проделав дыру в полу квартиры этажом выше

Во Франции грабители просверлили пол в квартире над ювелирным магазином и вынесли оттуда украшения на €200 тыс. Об этом сообщает Presse Océan.

Сегодня утром несколько преступников ограбили ювелирный магазин в центре Нанта. Они проделали отверстие в бетонном полу квартиры на втором этаже, которая располагается прямо над магазином, чтобы получить доступ в торговый зал.

Воры похитили множество драгоценностей, а затем подожгли квартиру, через которую проникли и скрылись. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и справились с огнем. Правоохранители уже начали расследование по делу о краже со взломом.

Ранее в Париже злоумышленники въехали в бутик на авто и украли дорогие сумки.