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Воры проникли в ювелирный магазин, проделав дыру в полу квартиры этажом выше

В Нанте воры похитили драгоценности из магазина, просверлив пол в квартире сверху

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции грабители просверлили пол в квартире над ювелирным магазином и вынесли оттуда украшения на €200 тыс. Об этом сообщает Presse Océan.

Сегодня утром несколько преступников ограбили ювелирный магазин в центре Нанта. Они проделали отверстие в бетонном полу квартиры на втором этаже, которая располагается прямо над магазином, чтобы получить доступ в торговый зал.

Воры похитили множество драгоценностей, а затем подожгли квартиру, через которую проникли и скрылись. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и справились с огнем. Правоохранители уже начали расследование по делу о краже со взломом.

Ранее в Париже злоумышленники въехали в бутик на авто и украли дорогие сумки.

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