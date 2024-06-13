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Авиакомпания Qatar Airways 3,5 часа не выпускала пассажиров из душного самолета

Пассажиры теряли сознание в запертом самолете во время задержки вылета из Афин

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Shutterstock/Bizi88

Задыхающиеся пассажиры теряли сознание, просидев в самолете Qatar Airways более трех часов без кондиционера в греческом аэропорту. Об этом пишет Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что их заперли в самолете с неработающим кондиционером перед вылетом в столицу Катара Доху в то время, как температура воздуха в Афинах достигла 34°C.

Люди были вынуждены раздеваться, а некоторые даже потеряли сознание из-за жары и обезвоживания. В конце концов пассажирам разрешили сойти с самолета и вернуться в здание терминала Афинского международного аэропорта.

«В конце концов пассажирам дали чашку воды и небольшой безалкогольный напиток, чего совершенно недостаточно, чтобы восстановить силы после принудительной сауны в самолете», — рассказал врач-терапевт Гарт Коллинз из Южной Африки, оказавшийся на борту.

Известно, что в самолете также находились 49 членов команды Таиланда по муай-тай. В итоге задержанный рейс прибыл в Доху лишь через 28 часов после первоначального запланированного времени посадки.

«Qatar Airways приносит свои искренние извинения за задержку рейса QR204 из Афин (ATH) в Доху (DOH) в понедельник 10 июня 2024 года, которая была вызвана техническими проблемами», — прокомментировал произошедшее представитель авиакомпании.

Ранее почти 200 немецких туристов застряли в салоне самолета при температуре более 50 градусов.

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